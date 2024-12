Clemson jumps up post-championship weekend polls

The Tigers are up to No. 13, vaulting five spots (which tied Army's upward movement after an AAC title).

The Top 15 is Oregon, Georgia, Notre Dame, Texas, Penn State, Ohio State, Tennessee, Boise State, Indiana, Arizona State, Alabama, SMU, Clemson, South Carolina and Miami.

AP Top 25 - 12/8

1. Oregon (62)

2. Georgia

3. Notre Dame

4. Texas

5. Penn State

6. Ohio State

7. Tennessee

8. Boise State

9. Indiana

10. Arizona State

11. Alabama

12. SMU

13. Clemson

14. South Carolina

15. Miami

16. Ole Miss

17. BYU

18. Iowa State

19. Army

20. Colorado

21. Illinois

22. Syracuse

23. Missouri

24. UNLV

25. Memphis

Others receiving votes: Texas A&M 75, Louisville 37, Duke 29, Kansas St. 9, Marshall 8, LSU 8, Florida 5, Ohio 2, Tulane 2, Baylor 2, Louisiana-Lafayette 1.

In the latest Coaches Poll, Clemson moved up four spots to No. 13 as well.

Coaches Poll - 12/8

1. Oregon (54)

2. Georgia

3. Notre Dame

4. Texas

5. Penn State

6. Tennessee

7. Ohio State

8. Boise State

9. Indiana

10. Arizona State

11. Alabama

12. SMU

13. Clemson

14. South Carolina

15. Ole Miss

16. Miami

17. BYU

18. Army

19. Iowa State

20. Missouri

21. Illinois

22. Colorado

23. Memphis

24. UNLV

25. Syracuse

Prediction: 1. Oregon 2. Georgia 3. Boise State 4. Arizona State 5. Penn State 6. Notre Dame 7. Texas 8. Ohio State 9. Tennessee 10. Indiana 11. SMU 12. Clemson

So: Penn State/Clemson, Notre Dame/SMU, Texas/Indiana, Ohio State/Tennessee